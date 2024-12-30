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Сегодня, 15:40

Агент Батракова: «Европейские клубы готовы заплатить за Лешу не более 15 миллионов евро»

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Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, рассказал про оценку трансферной стоимости игрока от европейских клубов.

«Думаю, клубы, которые бы сейчас торговались, разговаривали бы в районе 15 миллионов. Сегодня, когда европейские агенты звонят и интересуются, они говорят, что готовы рассмотреть ценник в районе 15 миллионов — но не больше. Я оттуда взял эту цифру», — сказал Кузьмичев «РБ Спорт».

Батраков является воспитанником академии «Локомотива». В текущем сезоне 19-летний футболист сыграл за железнодорожников 23 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.

Источник: «РБ Спорт»
Алексей Батраков
ФК Локомотив (Москва)
Владимир Кузьмичев (менеджер)
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