Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:10

Кузьмичев: «Группировок агентов в «Локомотиве» нет. Высказывание Дзюбы некорректное»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в комментарии «СЭ» отреагировал на слова нападающего «Акрона» Артема Дзюбы об агентских группировках в железнодорожном клубе.

«Пусть сами стороны спора комментируют. Я никогда не скрывал, что у меня возникали спорные моменты. Отношения непростые, но мы находим в себе силы относиться ко всему профессионально.

Группировки агентов в «Локомотиве»? Такого нет. Как это определить? Это клише, которое должно быть обосновано. Если игрок Вадима Шпинева или Павла Андреева, значит, он относится к группировке? Мне кажется, это некорректное и эмоциональное высказывание», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Дзюба выступал за «Локомотив» с 2023 по 2024 год.

В сентябре 2024 года 36-летний форвард стал игроком «Акрона». В этом сезоне нападающий провел за клуб 8 матчей, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Его контракт действует до лета 2025 года.

Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Черчесов пошутил в ответ на ошибку журналиста в своем отчестве
В Москве повысят ставки транспортного налога
В Верховной раде заявили, что США «кинули» Украину с поставками вооружения ВСУ
Де Хеа вернулся в футбол и тащит «Фиорентину». Команда испанца уже третья в серии А
МИД предупредил о серьезном ответе Москвы в случае разрешения Запада бить вглубь РФ
За что Амарала уволили из «Спартака»
Сегодня
Вчера
Неделя