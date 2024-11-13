Кузьмичев: «Группировок агентов в «Локомотиве» нет. Высказывание Дзюбы некорректное»

Сегодня, 19:10
Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в комментарии «СЭ» отреагировал на слова нападающего «Акрона» Артема Дзюбы об агентских группировках в железнодорожном клубе.
«Пусть сами стороны спора комментируют. Я никогда не скрывал, что у меня возникали спорные моменты. Отношения непростые, но мы находим в себе силы относиться ко всему профессионально.
Группировки агентов в «Локомотиве»? Такого нет. Как это определить? Это клише, которое должно быть обосновано. Если игрок Вадима Шпинева или Павла Андреева, значит, он относится к группировке? Мне кажется, это некорректное и эмоциональное высказывание», — сказал Кузьмичев «СЭ».
Дзюба выступал за «Локомотив» с 2023 по 2024 год.
В сентябре 2024 года 36-летний форвард стал игроком «Акрона». В этом сезоне нападающий провел за клуб 8 матчей, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Его контракт действует до лета 2025 года.