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Сегодня, 12:41

Агент Батракова: «Нет никаких предпосылок к тому, что будущее Алексея не в «Локомотиве»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о переговорах с железнодорожниками по новому контракту.

«Мы двигаемся, работа ведется в постоянном режиме. Болельщики могут быть спокойны. Нет никаких предпосылок к тому, что будущее Алексея не в «Локомотиве». Мы работаем над новым контрактом именно с «Локомотивом», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Батраков является воспитанником железнодорожников. В этом сезоне 19-летний хавбек провел за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал восемь голевых передач.

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Алексей Батраков
ФК Локомотив (Москва)
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