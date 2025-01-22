Агент Батракова: «Нет никаких предпосылок к тому, что будущее Алексея не в «Локомотиве»

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о переговорах с железнодорожниками по новому контракту.

«Мы двигаемся, работа ведется в постоянном режиме. Болельщики могут быть спокойны. Нет никаких предпосылок к тому, что будущее Алексея не в «Локомотиве». Мы работаем над новым контрактом именно с «Локомотивом», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Батраков является воспитанником железнодорожников. В этом сезоне 19-летний хавбек провел за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал восемь голевых передач.