Кузьмичев — о контракте Батракова: «Встречался с руководством. От меня прозвучала инициатива поговорить по продлению»

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о ситуации с контрактом игрока.

«Лично встречался с руководством, разговаривали. От меня прозвучала инициатива поговорить по новому контракту. Они дали предварительное согласие. Как будут посвободнее, мы приступим к обсуждению. Просил не затягивать — прекрасно представляем, что переговоры могут быть нелегкими. Чем раньше мы начнем, тем лучше. В голове крутится — подписание зимой документа, который всех устраивает», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Батраков — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2024/25 19-летний россиянин забил 9 голов и сделал 8 результативных передач в 18 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

Нынешний контракт игрока с клубом действует до конца июня 2027 года.