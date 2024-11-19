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Сегодня, 12:27

Агент Батракова рассказал, что зарплата игрока далека от установленного клубом потолка

Владислав Маслов
Корреспондент
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Представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев заявил, что зарплата игрока гораздо ниже потолка, установленного в клубе.

Ранее сообщалось, что руководство железнодорожников установило максимально допустимый порог зарплат для футболистов перед началом текщуего сезона.

«Цифры оставим за скобками, потому что не совсем корректно их озвучивать по отношению к игроку и клубу. Дам такую формулировку: ему еще далеко до потолка. Алексей является системообразующим игроком. Мы видим это не только в его отсутствие на поле, но и когда его с позиции «десятки» опускают в опорную зону. Игра команды в атаке сразу бледнеет. А когда он пропускал игру из-за перебора карточек, это была совершенно другая команда», — цитирует Кузьмичева РИА «Новости».

Ранее стало известно, что клуб и Батраков договорились о продлении соглашения на улучшенных условиях.

19-летний россиянин является воспитанником «Локомотива». В нынешнем сезоне Батраков провел 19 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 8 голевых передач.

Его текущий контракт рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Полузащитник &laquo;Краснодара&raquo; Эдуард Сперцян и&nbsp;полузащитник &laquo;Локомотива&raquo; Алексей Батраков. «Краснодар» и Батраков поразили в первом круге больше всех. А «Локо» заслужил приз зрительских симпатий

Источник: РИА Новости Спорт
Алексей Батраков
ФК Локомотив (Москва)
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