Агент Батракова рассказал, что зарплата игрока далека от установленного клубом потолка

Сегодня, 12:27
Представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев заявил, что зарплата игрока гораздо ниже потолка, установленного в клубе.
Ранее сообщалось, что руководство железнодорожников установило максимально допустимый порог зарплат для футболистов перед началом текщуего сезона.
«Цифры оставим за скобками, потому что не совсем корректно их озвучивать по отношению к игроку и клубу. Дам такую формулировку: ему еще далеко до потолка. Алексей является системообразующим игроком. Мы видим это не только в его отсутствие на поле, но и когда его с позиции «десятки» опускают в опорную зону. Игра команды в атаке сразу бледнеет. А когда он пропускал игру из-за перебора карточек, это была совершенно другая команда», — цитирует Кузьмичева РИА «Новости».
Ранее стало известно, что клуб и Батраков договорились о продлении соглашения на улучшенных условиях.
19-летний россиянин является воспитанником «Локомотива». В нынешнем сезоне Батраков провел 19 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 8 голевых передач.
Его текущий контракт рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 5 миллионов евро.
|И
|М
|О
|1
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|2
|Зенит
|15
|33-7
|36
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|15
|17-22
|19
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|15
|19-30
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|15
|16-30
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|14
|10 (5+5)