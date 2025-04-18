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Сегодня, 15:59

Агент Батракова о новом контракте: «У болельщиков нет повода для беспокойств»

Константин Белов
Корреспондент
Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о переговорах с железнодорожникам по новому контракту.

«Каких-то промывных вещей нет. Мы в рабочем диалоге. У болельщиков нет повода для беспокойств, что может что-то не сложится. Обе стороны хотят продлиться действующее соглашение. Пока работаем над новым документом. Поводов для беспокойств я точно не вижу», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Батраков является воспитанником железнодорожников. В этом сезоне 19-летний хавбек провел за «Локомотив» 31 матч во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 11 голевых передач.

13
Алексей Батраков
ФК Локомотив (Москва)
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