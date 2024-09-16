Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:05

Агент Батракова: «У руководства большие планы на футболиста. Подписали длительный контракт»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о сумме отступных за игрока.

«В этом году подписали новый длительный контракт. Все продумали, обговорили. У руководства большие планы на футболиста. Главное, чтобы шел вперед и развивался. Отступные? Все в порядке регламента и трудового кодекса. Алексей — воспитанник «Локомотива», ему хорошо в команде», — сказал Шпинев «СЭ».

19-летний Батраков в этом сезоне провел 10 матчей за основную команду «Локомотива», забил 5 мячей и сделал 5 голевых передач.

ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Сидни Кросби продлил контракт с «Питтсбургом» на два года
В РУСАДА считают нецелесообразным уголовное наказание за допинг в России
Полиция задержала мужчину, пытавшегося прорваться в школу в Челябинске после ЧП
Его запретили называть звездой. Кто такой Алексей Батраков, который в 19 лет тащит «Локомотив» в лидеры
Уголовное дело об организации убийства возбудили после ЧП в школе в Челябинске
Мимика и наушники: как прошли дебаты Трампа и Харрис. Детали
Сегодня
Вчера
Неделя