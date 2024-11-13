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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Представитель Батракова: «Есть устная договоренность — начнем разговаривать с «Локомотивом» по новому контракту»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о переговорах по новому контракту.

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных подтвердил, что клуб подписал дополнительное соглашение к контракту Батракова об улучшении условий.

«Когда подписали дополнительное соглашение, оформили устную договоренность: по окончании этой части чемпионата, когда ребята уйдут в отпуск, мы встретимся и начнем разговаривать по новому контракту», — сказал Кузьмичев «СЭ».

19-летний Батраков лидирует в гонке бомбардиров РПЛ. В 14 матчах он забил 10 голов и сделал 6 результативных передач.

Алексей Батраков
ФК Локомотив (Москва)

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