Агент Батырева заявил, что Бердыев рассчитывает на футболиста

Российский агент Андрей Талаев, представляющий интересы полузащитника «Сочи» Амира Батырева, рассказал о будущем игрока в команде.

«Могу сказать, что Курбан Бердыев рассчитывает на Батырева, он неплохо себя проявил в матче против «Ростова». Да, не без ошибок, но в целом он сыграл здорово. Это касается Шипунова и Мартового — «Сочи» рассчитывает на них. Тренер видит в них потенциал. Они работают, тренируются. Все хорошо», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

Летом 2022 года все три игрока перешли в «Сочи» из «Твери». На троих у игроков в сумме 11 сыгранных за команду матчей в чемпионате России.