Агент Гарре: «Бенхамин прошел медосмотр, завтра присоединится к «Крыльям»

Эмилио Чемпион, представитель нападающего «Расинга» Бенхамина Гарре, сообщил, что его клиент в скором времени присоединится к «Крыльям Советов».

«Гарре прошел медосмотр. Все отлично. Завтра он уже будет в Анталии и присоединится к команде», — приводит слова Чемпиона Sport24.

Ранее 22-летний нападающий выступал на правах аренды в «Уракане».

С 2016 по 2020 год Гарре находился в системе «Манчестер Сити», выступая за молодежные команды.

«Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков за 17 матчей.