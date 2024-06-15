Агент: «Бейраванд отказал «Спартаку» — не хочет переезжать в Россию»

Футбольный агент Кова Тилавпур в разговоре с «СЭ» объяснил, почему не состоялся переход иранского голкипера Алирезы Бейраванда в «Спартак».

«Бейраванд отказал «Спартаку» — не хочет переезжать в Россию. У него год контракта с «Персеполисом», и в нем нет пункта о выкупе. Алиреза стал чемпионом, и остается в клубе до окончания контракта. Будет ли он рассматривать вариант переезда в Россию после окончания — неизвестно», — сказал Тилавпур «СЭ».

По информации Metaratings.ru, красно-белым предложили кандидатуру Бейраванда. В прошедшем сезоне он провел 26 матчей в чемпионате Ирана, пропустив 18 мячей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 1,2 миллиона евро.