Агент Бикела рассказал о травме игрока, полученной в матче с «Торпедо»

Футбольный агент Бруну Мейрелеш заявил, что полузащитнику «Химок» Жаниу Бикелу удалось избежать серьезной травмы в матче 24-го тура РПЛ с «Торпедо» (4:2).

«С Жаниу все в порядке, ничего серьезного, он сможет сыграть в следующем матче», — приводит слова Мейрелеша «РБ Спорт».

Бикел присоединился к «Химкам» во второй части сезона. 27-летний полузащитник провел пять матчей в РПЛ, отдал одну результативную передачу и получил одну красную карточку. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в один миллион евро.

В следующем туре подмосковный клуб на выезде сыграет против «Локомотива». Матч пройдет 30 апреля в 19.00 мск.