Агент Бикела заявил, что футболист счастлив в «Химках» и хочет остаться в России надолго

Футбольный агент Бруну Мейрелеш заявил, что Жаниу Бикела все устраивает в «Химках».

«О впечатлениях Жану от работы с Талалаевым пока не могу ничего сказать, мы не обсуждали эту тему. Но точно могу сказать, что Бикел счастлив в «Химках», он хочет остаться в России надолго», — приводит слова Мейрелеша «РБ Спорт».

27-летний гвинейский полузащитник «Химок» Жаниу Бикел был признан лучшим игроком матча против «Крыльев Советов» (0:0).

В нынешнем сезоне Жаниу Бикел провел четыре игры за «Химки», отметился одной результативной передачей и одной красной карточкой. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в миллион евро.