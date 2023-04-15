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Сегодня, 19:06

Агент Бикела заявил, что футболист счастлив в «Химках» и хочет остаться в России надолго

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Бруну Мейрелеш заявил, что Жаниу Бикела все устраивает в «Химках».

«О впечатлениях Жану от работы с Талалаевым пока не могу ничего сказать, мы не обсуждали эту тему. Но точно могу сказать, что Бикел счастлив в «Химках», он хочет остаться в России надолго», — приводит слова Мейрелеша «РБ Спорт».

27-летний гвинейский полузащитник «Химок» Жаниу Бикел был признан лучшим игроком матча против «Крыльев Советов» (0:0).

В нынешнем сезоне Жаниу Бикел провел четыре игры за «Химки», отметился одной результативной передачей и одной красной карточкой. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в миллион евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-bikela-zhaniu-schastliv-v-himkah-on-hochet-ostat-sya-v-rossii-nadolgo/
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Жаниу Бикел
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