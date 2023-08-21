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Агент: «Будущее Бистровича в ЦСКА под вопросом, но мы рассчитываем, что Федотов предоставит шанс»

Алина Савинова
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Вукмил Вукмирица, агент полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича, высказался о текущем положении хорватского игрока после возвращения в московский клуб.

«Бистрович в ближайшее время будет тренироваться без ограничений. Его будущее пока под вопросом, но мы рассчитываем, что Владимир Федотов предоставит ему шанс показать себя. Есть ли проблемы с адаптацией? Нет, Крис дружит с большинством футболистов. Еще в команде есть несколько сербов, с которыми он сразу подружился», — цитирует агента Metaratings.ru.

Бистрович перешел в ЦСКА в январе 2018 года. В 2021-м он был отдан в аренду в «Касымпашу». Затем футболист также выступал на правах аренды за «Фатих Карагюмрюк», «Лечче» и «Фортуну». Весной 2023 года 25-летний полузащитник получил мышечное повреждение, после чего проходил процесс восстановления.

По итогам пяти туров армейцы занимают 5-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 9 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-bistrovicha-budushee-kristiyana-v-cska-pod-voprosom-no-my-rasschityvaem-chto-fedotov-predostavit-shans-276170/
Кристиян Бистрович
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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7
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 - : -
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 - : -
26.08 15:00
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