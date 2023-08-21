Агент: «Будущее Бистровича в ЦСКА под вопросом, но мы рассчитываем, что Федотов предоставит шанс»

Вукмил Вукмирица, агент полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича, высказался о текущем положении хорватского игрока после возвращения в московский клуб.

«Бистрович в ближайшее время будет тренироваться без ограничений. Его будущее пока под вопросом, но мы рассчитываем, что Владимир Федотов предоставит ему шанс показать себя. Есть ли проблемы с адаптацией? Нет, Крис дружит с большинством футболистов. Еще в команде есть несколько сербов, с которыми он сразу подружился», — цитирует агента Metaratings.ru.

Бистрович перешел в ЦСКА в январе 2018 года. В 2021-м он был отдан в аренду в «Касымпашу». Затем футболист также выступал на правах аренды за «Фатих Карагюмрюк», «Лечче» и «Фортуну». Весной 2023 года 25-летний полузащитник получил мышечное повреждение, после чего проходил процесс восстановления.

По итогам пяти туров армейцы занимают 5-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 9 очков.