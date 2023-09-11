Агент Бителло опроверг информацию об отказе игрока от перехода в «Динамо»: «Возможно, завтра он вылетит в Россию»

Агент Жоао Хеманн, представляющий интересы полузащитника «Гремио» Бителло, отреагировал на информацию об отказе его клиента от трансфера в московское «Динамо».

Ранее об отказе 23-летнего бразильца от перехода в «Динамо» сообщал бразильский GauchaZH.

«Это фейковая новость. Бителло никогда не говорил, что не хочет играть в России. Мы завершаем некоторые детали его контракта. Возможно, завтра футболист вылетит в Россию», — цитирует Хеманна Sport24.

Бителло играет за «Гремио» с января 2022 года. Его действующий контракт рассчитан до декабря 2025 года.

В текущем сезоне хавбек провел 42 матча во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 7 миллионов евро.

«Динамо» с 14 очками занимает четвертое место в РПЛ после 7 туров. В ближайшем матче бело-голубые на своем поле примут «Пари НН». Матч пройдет в пятницу, 15 сентября.