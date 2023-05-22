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Сегодня, 14:37

Агент Бийола надеется, что ЦСКА победит в споре с «Удинезе»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Роберт Чибеж, представляющий интересы защитника «Удинезе» Яки Бийола, высказался о том, что ЦСКА по-прежнему не получил деньги от итальянского клуба за переход футболиста сборной Словении.

«Могу лишь только подтвердить слова Романа Бабаева о том, что ЦСКА все еще не получил деньги за Бийола. Я думаю, что проблема с выплатами «Удинезе» — это сиюминутная ситуация ЕС с Россией, но я надеюсь, что в суде ФИФА встанет на сторону ЦСКА в этом споре. Яка с радостью вернется в ЦСКА, если ситуация не решится. Тут никаких проблем точно не будет, но опять же, я уверен, что ЦСКА выиграет это дело и до этого не дойдет. «Интер» заинтересован в покупке Бийола? Итальянским топ-клубам сейчас сложно проворачивать такие трансферы, потому что они не могут платить более 10 миллионов евро. Я думаю, что реалистичным вариантом является АПЛ, но пока в контексте Бийола об этом говорить рано», — приводит слова Чибежа Metaratings.ru.

Бийол перешел из ЦСКА в «Удинезе» летом 2022 года. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 4 миллиона евро. За итальянский клуб защитник провел 32 матча, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами, а также заработал восемь желтых карточек.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-biiola-nadeyus-cska-pobedit-v-spore-s-udineze-esli-etogo-ne-proizoidyot-yaka-s-radostyu-vernyotsya-v-rossiyu-253015/
Яка Бийол
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