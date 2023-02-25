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Сегодня, 13:40

Агент Бийола не считает, что «Удинезе» не хочет платить ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Роберт Чибеж рассказал, как обстоит ситуация с выплатами «Удинезе» в адрес ЦСКА за трансфер Яки Бийола.

«Единственная проблема заключается в санкциях, наложенных на банки. Я не думаю, что «Вест Хэм» или «Удинезе» не хотят платить. Вопрос лишь в том, как сейчас осуществить платеж, и как я понимаю, в данный момент клубы обсуждают варианты. ЦСКА спросил, могу ли я помочь с решением данного вопроса, мы на связи с клубным юристом Ильей, пытаемся, обсуждаем варианты. Но ему нужно найти способ получить деньги. Я так понимаю, что ЦСКА пытается воспользоваться услугами английской компании, которая, возможно, возьмет 10 процентов комиссии от суммы за услуги. Я знаю, что ЦСКА пытается всеми силами, но не все сейчас зависит от клуба. Очень надеюсь, что клуб сможет найти какой-то вариант, хотя сейчас это очень непросто», — приводит слова Чибежа «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Яка Бийол провел 20 матчей в составе «Удинезе», забил три гола, отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-bijola-ne-dumayu-chto-udineze-ne-hochet-platit-tsska-vopros-v-tom-kak-provesti-platezh/
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