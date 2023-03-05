0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:47

Агент: «У Богосаваца были проблемы с пяткой. Сейчас он находится в процессе восстановления»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Ахмата» Мирослава Богосаваца, рассказал о состоянии здоровья футболиста.

«Да, у Мирослава были проблемы с пяткой в течение некоторого времени. Сейчас он находится в процессе восстановления. Пока никто не может сказать точно, когда он будет в форме. Но мы все надеемся, что он скоро восстановится и покажет отличную игру», — приводит Sport24 слова агента.

В текущем сезоне 26-летний защитник провел 19 матчей за «Ахмат» во всех турнирах и отметился 4 результативными передачами.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-05-agent-bogosavatsa-u-miroslava-byli-problemy-s-pyatkoy-seychas-on-v-protsesse-vosstanovleniya
Футбол
ФК Ахмат
Мирослав Богосавац
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Теперь ван дер Сар будет правильно произносить фамилию «Кечинов»!» 25 лет назад красно-черный «Спартак» нокаутировал «Аякс»
Капризова не остановить! Он в одиночку тащит «Миннесоту» в плей-офф
В Польше сожгли предназначавшуюся Украине машину скорой помощи
Стало известно о подозрении на повторное начало сепсиса у Костомарова
СМИ сообщили о давлении Байдена на страны Балтии из-за их отношения к России
СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области Украины
Популярное видео
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: рестарт чемпионата после зимней паузы
«Динамо» — «Крылья Советов»: в первом тайме отменили два гола самарцев
Орлов — о Тавареше: «Все время лезет вперед, а Бикфалви упустил. Синдром Жиго»
Стало известно, сколько болельщиков посетят первую игру «Краснодара» после введения Fan ID
«Динамо» — «Крылья Советов»: судьи отменили второй гол самарцев после просмотра видеоповтора
Пономарев: «ЦСКА выдержит игру с «Сочи» и забьет один мяч»
Камоцци посоветовал «Спартаку» быть выше судейских ошибок после ничьей с «Уралом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мележиков: «Абаскаль хочет, чтобы у «Спартака» был русский костяк»

Игнатьев: «Я хочу играть больше, хочу играть, забивать»