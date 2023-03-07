Агент Богосаваца рассказал о ходе восстановления защитника «Ахмата»

Агент Младен Ратковица, который представляет интересы защитника «Ахмата» Милана Богосаваца, назвал ориентировочные сроки восстановления своего клиента.

«В данный момент никто точно не знает, когда Мирослав восстановится. Последние три недели у него были проблемы с пяткой, каждый день боль только усиливалась. Сейчас он пытается решить эту проблему. Я надеюсь, что недели через две он будет готов вернуться к тренировкам, но точных дат сейчас никто не назовет. Нельзя сказать, что проблема очень серьезная, но болевые ощущения продолжают беспокоить, необходимо их убрать», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний сербский защитник провел 19 матчей за клуб во всех турнирах и отдал 4 результативные передачи. Его соглашение с грозненцами рассчитано до лета 2024 года.