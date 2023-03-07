Агент Богосаваца рассказал о ходе восстановления защитника «Ахмата»

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Агент Младен Ратковица, который представляет интересы защитника «Ахмата» Милана Богосаваца, назвал ориентировочные сроки восстановления своего клиента.
«В данный момент никто точно не знает, когда Мирослав восстановится. Последние три недели у него были проблемы с пяткой, каждый день боль только усиливалась. Сейчас он пытается решить эту проблему. Я надеюсь, что недели через две он будет готов вернуться к тренировкам, но точных дат сейчас никто не назовет. Нельзя сказать, что проблема очень серьезная, но болевые ощущения продолжают беспокоить, необходимо их убрать», — приводит слова агента «РБ Спорт».
В текущем сезоне 26-летний сербский защитник провел 19 матчей за клуб во всех турнирах и отдал 4 результативные передачи. Его соглашение с грозненцами рассчитано до лета 2024 года.