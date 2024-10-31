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31 октября, 23:50

Агент Богосаваца рассказал о восстановлении защитника

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Футбольный агент Раде Дуньич, представляющий интересы защитника «Ахмата» Мирослава Богосаваца, рассказал о восстановлении своего клиента после операции на передней крестообразной связке колена.

«Мирослав работает каждый день, чтобы скорее восстановиться, он уже давно начал тренировки, но пока только по физподготовке. Все идет как положено, но нужно время — после операции должно пройти 6 месяцев», — цитирует Дуньича «РБ Спорт».

В текущем сезоне Богосавац провел за «Ахмат» 8 матчей и забил 1 гол.

Источник: bookmaker-ratings.ru
ФК Ахмат
Мирослав Богосавац

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