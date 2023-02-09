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Сегодня, 13:34

Агент Богосаваца заявил, что футболист останется в «Ахмате» до конца сезона

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Младен Ратковица рассказал, что сербский защитник Мирослав Богосавац остается в «Ахмате».

«Богосавац остается в «Ахмате», он готовится ко второй части сезона в «Ахмате». Вероятность того, что что-то произойдет в январе, минимальна. Мы общались по поводу его кандидатуры с несколькими клубами, в том числе, с одним из России. Но сложно найти тех, кто может позволить себе его трансфер в финансовом плане, и чтобы при этом вариант был привлекательным для самого игрока. Мы не исключаем никаких вариантов, но для него лучше будет закончить сезон в Грозном, а уже затем будет оптимальный момент для смены клуба. Он своей игрой заслужил следующего шага», — приводит слова Ратковица «РБ Спорт».

В текущем сезоне Мирослав Богосавац провел 19 матчей в составе «Ахмата», отметился четырьмя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в три миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-by-l-interes-ot-odnogo-kluba-iz-rossii-no-bogosavats-ostaetsya-v-ahmate-do-kontsa-sezona/
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РПЛ
ФК Ахмат
Мирослав Богосавац
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