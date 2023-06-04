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Сегодня, 14:09

Агент Богосаваца заявил, что к футболисту есть интерес от топ-клубов Турции и Греции

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Младен Ратковица заявил, что два зарубежных клуба проявляют интерес к Мирославу Богосавацу.

«Богосавац отлично играл в прошедшем чемпионате, возможно, это его лучший сезон в карьере. Но у него контракт с «Ахматом» еще на два года. «Ахмат» доволен Мирославом, у клуба высокие ожидания в плане трансферной цены. Для официальных предложений пока рано, но мы разговариваем с несколькими зарубежными клубами, есть интерес от топ-клубов из Греции и Турции», — приводит слова Ратковица «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Мирослав Богосавац провел в составе «Ахмата» 29 матчей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-k-bogosavatsu-est-interes-ot-top-klubov-turtsii-i-gretsii/
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Мирослав Богосавац
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