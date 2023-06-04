Агент Богосаваца заявил, что к футболисту есть интерес от топ-клубов Турции и Греции

Футбольный агент Младен Ратковица заявил, что два зарубежных клуба проявляют интерес к Мирославу Богосавацу.

«Богосавац отлично играл в прошедшем чемпионате, возможно, это его лучший сезон в карьере. Но у него контракт с «Ахматом» еще на два года. «Ахмат» доволен Мирославом, у клуба высокие ожидания в плане трансферной цены. Для официальных предложений пока рано, но мы разговариваем с несколькими зарубежными клубами, есть интерес от топ-клубов из Греции и Турции», — приводит слова Ратковица «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Мирослав Богосавац провел в составе «Ахмата» 29 матчей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.