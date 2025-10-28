Агент Бонгонды: «Тео восстановится к матчу против «Краснодара»

Агент Зухаир Эссикаль, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Тео Бонгонды, рассказал, рассказал о состоянии футболиста перед матчем с «Краснодаром» в 14-м туре РПЛ.

«Тео восстановится к матчу против «Краснодара». Думаю, он должен быть готов и будет в заявке на эту игру, но не могу сказать точно, выйдет ли он на поле», — цитирует Эссикаля Sport24.

Матч между командами состоится 2 ноября в Краснодаре. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

В этом сезоне на счету 29-летнего футболиста 3 матча во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.