Агент Бонгонды заявил, что игрок наслаждается каждым днем в «Спартаке»

Агент Зухаир Эссикал, представляющий интересы нападающего «Спартака» Тео Бонгонды, ответил на вопрос об адаптации игрока в России.

«На данный момент Бонгонда не думает о том, чтобы стать легендой красно-белых или как перейти в большой европейский клуб. Он просто наслаждается каждым днем в «Спартаке». Тео быстро нашел контакт с одноклубниками и тренерским штабом», — сказал Эссикал «СЭ».

«Спартак» в июле подписал Бонгонду из «Кадиса». В активе 27-летнего конголезца 1 гол и 1 результативная передача в двух матчах за красно-белых.