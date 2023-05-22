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Сегодня, 20:44

Агент Бородина сообщил, что «Краснодар» решил вернуть защитника из «Бейтара»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Тимофей Бердышев сообщил, что 24-летний защитник Сергей Бородин вернется в «Краснодар» из «Бейтара», за который выступал на правах аренды.

«Бородин возвращается из аренды в «Краснодар», они решили вернуть его. Будем дальше смотреть по ситуации. Он познакомится с новым главным тренером. Насколько я знаю, много российских клубов обращаются в «Краснодар» по Бородину, от клуба будет зависеть оставят его, продают или будут рассматривать варианты аренды. Зарубежные интересы есть, но конкретики нет», — приводит слова Бердышева Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне россиянин провел 16 матчей за израильский клуб во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами. Соглашение игрока с «Краснодаром» рассчитано до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-borodina-soobshil-chto-krasnodar-reshil-vernut-zashitnika-iz-beitara-253080/
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РПЛ
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Сергей Бородин
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