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Сегодня, 09:52

Агент Борре: «Локомотив» действительно интересуется Рафаэлем»

Виталий Косик
Корреспондент
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Агент Никос Петропулос, представляющий интересы нападающего «Айнтрахта» Рафаэля Борре, прокомментировал информацию об интересе «Локомотива» к игроку.

«Локомотив» действительно интересуется Рафаэлем, но клуб не принимает предложение по аренде», — приводит слова Петропулоса Sport24.

Действующее соглашение игрока с немецким клубом рассчитано до лета 2025 года.

В текущем сезоне 27-летний колумбиец провел 24 матча за «Айнтрахт» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 16 миллионов евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-24-agent-borre-podtverdil-interes-lokomotiva-k-futbolistu
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