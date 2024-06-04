Агент Боржеса ответил на вопрос о возможном уходе игрока из «Краснодара»

Хелсио Роберто Алиск, агент полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, ответил на вопрос о возможном уходе своего клиента из российского клуба.

«Не хочется комментировать слухи. У Кади контракт с «Краснодаром» еще на два года. «Краснодар» был близок к чемпионству, но «серебро» — это хороший результат. Кади не всегда выходил в стартовом составе, но, выходя на поле, бился за команду», — цитирует Алеска Metaratings.ru.

В минувшем сезоне 28-летний Боржес провел 33 матча за «Краснодар» во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Рыночная стоимость бразильца оценивается в 2,5 миллионов евро по данным Transfermarkt.