Агент Боржеса рассказал, что футболист сейчас не занимается получением гражданства Польши

Хелсио Алиск, представитель полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, ответил на вопрос, как обстоят дела с получением футболистом польского гражданства.

«Кади в порядке. Он нормально себя чувствует. Получением гражданства Польши он сейчас не занимается. Документация не так проста, много бюрократии. Пока неизвестно, будем ли мы продолжать этот процесс. Еще ничего не обсуждали», — цитирует агента Sport24.

Боржес перешел в «Краснодар» в 2023 году. В текущем сезоне 27-летний футболист провел 11 матчей за «быков», в которых отметился 3 голами и 1 результативной передачей.