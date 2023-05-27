Агент Боржеса: «Возможно, в этом сезоне Кади еще сможет выйти на поле»

Хелсио Алиск, агент полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, заявил, что футболист пропустит матч 29-го тура РПЛ с ЦСКА.

«У Кади все отлично, но с ЦСКА сегодня он точно не сыграет. Но, возможно, в этом сезоне он еще сможет выйти на поле», — приводит «РБ Спорт» слова Алиска.

Кади получил травму в матче 24-го тура РПЛ против «Спартака» (3:4), столкнувшись с защитником красно-белых Георгием Джикией. Бразильцу диагностировали перелом лицевой кости. 30 апреля он перенес операцию.

В текущем сезоне 26-летний футболист провел 11 матчей за «быков», в которых отметился 3 голами и 1 результативной передачей.

Матч «Краснодар» — ЦСКА пройдет 27 мая и начнется в 19.00 по московскому времени.