Агент Ботхейма сожалеет, что история с «Краснодаром» быстро завершилась

Джим Сольбаккен, агент норвежского нападающего Эрика Ботхейма, рассказал, что сожалеет о том, что история с «Краснодаром» завершилась очень быстро.

«Немного жаль, что все так вышло. Трансфер Ботхейма в «Краснодар» был переходом в топ-клуб, где работают фантастические люди. Но вмешались обстоятельства», — приводит слова Сольбаккена «РБ Спорт».

Ботхейм перешел в «Краснодар» в январе 2022 года. В марте нападающий приостановил соглашение с клубом, не сыграв ни одного матча. 18 мая форвард расторг контракт с российским клубом.