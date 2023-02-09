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Сегодня, 12:37

Агент Ботхейма сожалеет, что история с «Краснодаром» быстро завершилась

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Джим Сольбаккен, агент норвежского нападающего Эрика Ботхейма, рассказал, что сожалеет о том, что история с «Краснодаром» завершилась очень быстро.

«Немного жаль, что все так вышло. Трансфер Ботхейма в «Краснодар» был переходом в топ-клуб, где работают фантастические люди. Но вмешались обстоятельства», — приводит слова Сольбаккена «РБ Спорт».

Ботхейм перешел в «Краснодар» в январе 2022 года. В марте нападающий приостановил соглашение с клубом, не сыграв ни одного матча. 18 мая форвард расторг контракт с российским клубом.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-bothejma-transfer-v-krasnodar-by-l-perehodom-v-top-klub-zhal-chto-vse-tak-vy-shlo/
Эрик Ботхейм
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