Агент Божина сообщил, что пока интересных предложений по защитнику «Факела нет

Футбольный агент Олег Еремин признался, что заманчивых предложений по защитнику «Факела» Сергею Божину пока нет.

«О переходе Божина в другой клуб мы не говорим и не подразумеваем это. Во всяком случае пока. Если появятся интересные предложения, будем разговаривать. Но пока таких нет. Продление контракта с «Факелом» тоже не обсуждалось», — заявил Еремин «РБ Спорт».

В этом сезоне 28-летний защитник провел 18 матчей в составе воронежцев, отметился одним голом и двумя результативными передачами. Его трансферная стоимость — 700 тысяч евро.