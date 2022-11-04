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Сегодня, 19:56

Агент Божовича: «Поступило ли предложение от «Химок»? Не готов комментировать такие вещи на данный момент»

Алина Савинова
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Срджан Еремич, агент Миодрага Божовича, ответил на вопрос, поступало ли черногорскому специалисту предложение от «Химок».

«Поступило ли предложение от «Химок»? Хм, не готов комментировать такие вещи на данный момент. Но у Миодрага всегда остается вариант работы в России. В своем интервью он четко сказал, что очень любит Россию», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Сегодня, 4 ноября, в Telegram-канале «Арена Незыгарь» появилась информация о том, что Божович является кандидатом на пост главного тренера подмосковного клуба.

54-летний специалист из Черногории возглавлял «Локомотив», «Динамо», «Ростов», «Амкар», тульский «Арсенал» и «Крылья Советов».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-bozhovicha-postupilo-li-predlozhenie-ot-himok-ne-gotov-sejchas-kommentirovat/
Футбол
ФК Химки
Миодраг Божович
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