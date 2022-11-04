Агент Божовича: «Поступило ли предложение от «Химок»? Не готов комментировать такие вещи на данный момент»

Срджан Еремич, агент Миодрага Божовича, ответил на вопрос, поступало ли черногорскому специалисту предложение от «Химок».

«Поступило ли предложение от «Химок»? Хм, не готов комментировать такие вещи на данный момент. Но у Миодрага всегда остается вариант работы в России. В своем интервью он четко сказал, что очень любит Россию», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Сегодня, 4 ноября, в Telegram-канале «Арена Незыгарь» появилась информация о том, что Божович является кандидатом на пост главного тренера подмосковного клуба.

54-летний специалист из Черногории возглавлял «Локомотив», «Динамо», «Ростов», «Амкар», тульский «Арсенал» и «Крылья Советов».