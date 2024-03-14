Агент Божовича: «Спартак»? Он бы тут же приехал»

Агент Срджан Еремич, представляющий интересы экс-тренера «Динамо», «Локомотива» и «Ростова» Миодрага Божовича, оценил возможное назначение своего клиента в «Спартак».

С декабря 2024 года 55-летний специалист возглавляет «Нефтчи». После 26 туров команда занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Азербайджана.

«Миодраг сейчас сконцентрирован только на «Нефтчи». «Спартак»? Он был бы счастлив, если бы его позвали в «Спартак». Он бы тут же приехал», — цитирует агента «РБ Спорт».

На данный момент «Спартак» располагается на 6-й строчке в РПЛ. В активе команды Гильермо Абаскаля 31 набранное очко.

В четверг, 14 марта, красно-белые проведут ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Оренбурга». Игра пройдет в Москве. Начало — в 18.00 мск. В первой встрече столичный клуб уступил своему сопернику со счетом 0:1.