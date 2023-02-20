Агент бразильского форварда Джаджи: «Мы выбрали «Торпедо» потому, что в России также играет Кайо»

Агент Нето Хеновес, представляющий интересы бразильского форварда Джаджи, прокомментировал переход футболиста в «Торпедо».

«Мы выбрали «Торпедо» потому, что в России также играет Кайо. Ему безумно нравится эта страна и российский чемпионат. У нас нет никаких причин для беспокойства. Джаджа очень рад присоединиться к «Торпедо». Для него это прекрасная возможность развиваться и двигаться дальше», — приводит Sport24 слова агента.

19 февраля стало известно о том, что 21-летний бразилец перешел в «Торпедо» из «Атлетико Паранаэнсе» на правах аренды до конца сезона.

Московский клуб занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 6 очков.