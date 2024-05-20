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Сегодня, 18:19

Агент Бурмистрова считает, что «Сочи» предложит новый контракт игроку

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Антон Синьков, представляющий интересы полузащитника «Сочи» Никиты Бурмистрова, рассказал о будущем своего клиента.

«Контракт Бурмистрова заканчивается, но думаю, что клуб будет заинтересован его продлить. Несмотря на возраст, Никита очень неплохо выглядит. Это опытный футболист, он сыграл наибольшее количество матчей за «Сочи». Первая лига — это сложный турнир, где необходим сплав опыта и молодости. Надеюсь, что в будущем Бурмистрову предложат должность в клубе», — приводит слова Синькова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 34-летний Бурмистров провел за «Сочи» 29 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи.

Источник: «РБ Спорт»
Никита Бурмистров
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
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