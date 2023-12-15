Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:48

Агент Быстрова: «Никакого общения с «Тоболом» по трансферу не было»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Александр Маньяков, агент защитника «Ахмата» Марата Быстрова, опроверг информацию о переговорах с «Тоболом» по трансферу футболиста.

«Как могу прокомментировать возможность перехода Марата в «Тобол»? Ничего об этом не знаю. Никакого общения по данному вопросу у нас с этим клубом не было», — цитирует Маньякова Legalbet.kz.

В текущем сезоне 31-летний Быстров провел 7 матчей за «Ахмат» во всех турнирах. Его контракт с грозненским клубом рассчитан до лета 2024 года.

После 18 туров «Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков.

Источник: https://legalbet.kz/news/16409401/
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
1
0
Читайте также
В НХЛ спрогнозировали число голов Овечкина в этом сезоне
Большунов одержал седьмую победу подряд, Степанова потерпела первое поражение
ВСУ в ночь на 15 декабря запустили по Мариуполю в ДНР три дальнобойные ракеты
Спросивший Путина об удостоверении ветерана доброволец остался доволен ответом
СК рассказал подробности проверки по аварийному спортзалу в Крыму
Орбан объяснил свою позицию по одобрению ЕС начала переговоров с Киевом
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Сычев: «Тикнизян — талантливый футболист с большим будущим. Он отлично прогрессирует»

В «Трабзонспоре» назвали фейком информацию об интересе к защитнику ЦСКА Роше