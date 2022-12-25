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Агент бывшего форварда «Химок» Ламкеля Зе: «Я говорю с большими российскими клубами»

Агент бывшего форварда «Химок» Ламкеля Зе рассказал о переговорах с российскими клубами
Данил Алешин
Корреспондент
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Агент Секу Траоре, ведущий дела бывшего нападающего «Химок» Дидье Ламкель Зе в России, сообщил «СЭ» об интересе к футболисту со стороны российских клубов.

«Он готов вернуться в Россию. Я говорю с большими российскими клубами. Они интересуются им. Также у него есть предложение из Европы, но на данный момент мы смотрим на варианты из России», — сказал Траоре.

26-летний Ламкель Зе является игроком бельгийского «Кортрейка». Камерунский форвард выступал за «Химки» с февраля по март 2022-го.

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