Агент бывшего форварда «Химок» Ламкеля Зе: «Я говорю с большими российскими клубами»

Агент Секу Траоре, ведущий дела бывшего нападающего «Химок» Дидье Ламкель Зе в России, сообщил «СЭ» об интересе к футболисту со стороны российских клубов.

«Он готов вернуться в Россию. Я говорю с большими российскими клубами. Они интересуются им. Также у него есть предложение из Европы, но на данный момент мы смотрим на варианты из России», — сказал Траоре.

26-летний Ламкель Зе является игроком бельгийского «Кортрейка». Камерунский форвард выступал за «Химки» с февраля по март 2022-го.