Агент бывшего тренера «Локомотива» Комппера рассказал о дальнейших планах специалиста

Агент бывшего тренера «Локомотива» Марвина Комппера Арманд Дурн рассказал о будущем специалиста.

«В данный момент Марвин все еще находится в Москве. Мы обсуждаем возможные варианты, касающиеся его будущего. Уверен, в ближайшие недели мы точно увидимся для предметного разговора», — цитирует «РБ Спорт» Дурна.

Комппер вошел в тренерский штаб «Локомотива» в октябре 2021 года, а с 1 марта, после ухода Маркуса Гисдоля, стал фактически исполнять обязанности главного тренера команды.

5 сентября Комппер покинул тренерский штаб железнодорожников в связи с неудовлетворительными результатами команды.

В воскресенье, 4 сентября, «Локомотив» дома уступил в матче 8-го тура РПЛ «Ахмату» (1:2). Железнодорожники занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков.