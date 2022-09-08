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8 сентября, 14:05

Агент бывшего тренера «Локомотива» Комппера рассказал о дальнейших планах специалиста

Мария Гусева

Агент бывшего тренера «Локомотива» Марвина Комппера Арманд Дурн рассказал о будущем специалиста.

«В данный момент Марвин все еще находится в Москве. Мы обсуждаем возможные варианты, касающиеся его будущего. Уверен, в ближайшие недели мы точно увидимся для предметного разговора», — цитирует «РБ Спорт» Дурна.

Комппер вошел в тренерский штаб «Локомотива» в октябре 2021 года, а с 1 марта, после ухода Маркуса Гисдоля, стал фактически исполнять обязанности главного тренера команды.

5 сентября Комппер покинул тренерский штаб железнодорожников в связи с неудовлетворительными результатами команды.

В воскресенье, 4 сентября, «Локомотив» дома уступил в матче 8-го тура РПЛ «Ахмату» (1:2). Железнодорожники занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-komppera-marvin-eshhe-v-moskve-obsuzhdaem-ego-budushhee/
Марвин Комппер
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ФК Локомотив (Москва)
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