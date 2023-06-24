Агент бывшего защитника «Торпедо» Кожемякина: «Есть предложения из РПЛ. В ближайшее время определимся»

Андрей Талаев, агент бывшего защитника «Торпедо» Олега Кожемякина ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«Когда станет известен новый клуб Олега? В ближайшее время должны определиться. Есть ли предложения от клубов РПЛ? Да. Возвращение в «Торпедо»? Никогда не говори «никогда». Но думаю, что в это трансферное окно — нет», — приводит «РБ Спорт» слова Талаева.

Кожемякин выступал за «Торпедо» с августа 2021 года. В сезоне-2022/23 он провел 33 матча за команду во всех турнирах и не отличился результативными действиями. В июне 2023 года московский клуб объявил об уходе футболиста из команды по истечении срока контракта.