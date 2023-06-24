Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:45

Агент бывшего защитника «Торпедо» Кожемякина: «Есть предложения из РПЛ. В ближайшее время определимся»

Иван Торопцев
Корреспондент
Telegram Дзен

Андрей Талаев, агент бывшего защитника «Торпедо» Олега Кожемякина ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«Когда станет известен новый клуб Олега? В ближайшее время должны определиться. Есть ли предложения от клубов РПЛ? Да. Возвращение в «Торпедо»? Никогда не говори «никогда». Но думаю, что в это трансферное окно — нет», — приводит «РБ Спорт» слова Талаева.

Кожемякин выступал за «Торпедо» с августа 2021 года. В сезоне-2022/23 он провел 33 матча за команду во всех турнирах и не отличился результативными действиями. В июне 2023 года московский клуб объявил об уходе футболиста из команды по истечении срока контракта.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-kozhemyakina-est-predlozheniya-iz-rpl-v-blizhajshee-vremya-dolzhny-opredelit-sya/
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Хэмилтон и Шакира: любовь или обман наивной публики?
Без России и с громкими скандалами. Поляки открыли ненужную европейскую Олимпиаду
CNN: Пассажиры батискафа «Титан» погибли безболезненно, их тела вряд ли будут найдены
Появилось видео падения плиты на две иномарки в Москве
В США назвали атаку на Чонгарский мост самовольным решением Киева
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бывший полузащитник ЦСКА Карвалью рассказал, что не приедет на товарищеский матч с «Динамо»

Гаджиев: «Россия оказывает значительное влияние на мировое сообщество, без нее не обойтись на спортивных турнирах»