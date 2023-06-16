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Агент Цаллагова сообщил, что в ближайшие дни игрок определится с новой командой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Джамал Акаев высказался о будущем своего клиента — 32-летнего полузащитника Ибрагима Цаллагова, который покинул «Сочи» по истечении контракта.

«В ближайшие дни определимся с новой командой Цаллагова, работа идёт. Мы сравниваем предложения из России и за рубежом, которые у нас есть. Есть детали, смотрим. Больше ничего не готов говорить пока», — приводит слова Акаева Metaratings.ru.

32-летний футболист выступал за «Сочи» с 2019 года. Всего за клуб он провел 110 матчей, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-callagova-soobshil-chto-v-blizhaishie-dni-igrok-opredelitsya-s-novoi-komandoi-259217/
Ибрагим Цаллагов
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