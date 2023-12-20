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Сегодня, 17:40

Агент Чавеса опроверг новость о возможном уходе игрока из «Динамо»: «Он счастлив в клубе. Его цель — победа в РПЛ»

Микеле Антонов
Корреспондент
Луис Чавес.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Клаудио Курти, агент полузащитника «Динамо» Луиса Чавеса, опроверг «СЭ» информацию о возможном уходе игрока из клуба в случае успешного выступления на Кубке Америки-2024.

«Луис счастлив в «Динамо». Его главная цель — выиграть с бело-голубыми РПЛ. Кубок Америки очень важен как для сборной Мексики, так и для самого Луиса, но главное — выиграть с «Динамо» значимый трофей. Чавес очень рад играть под руководством такого замечательного тренера и вместе с такими отличными игроками», — сказал Курти «СЭ».

Ранее издание ESPN сообщило, что Чавес рассмотрит возможность смены клуба после Кубка Америки, на котором он выступит в составе сборной Мексики. По версии источника, интерес к 27-летнему мексиканцу проявляют команды из Англии и Саудовской Аравии.

Чавес выступает за «Динамо» с августа 2023 года, футболист забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 16 матчах за бело-голубых. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 8 миллионов евро.

Кубок Америки-2024 пройдет с 20 июня по 14 июля в США.

Луис Чавес
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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