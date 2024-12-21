Агент Чавеса назвал выдумкой новость о переходе футболиста в «Гвадалахару»

Клаудио Курти, агент полузащитника «Динамо» Луиса Чавеса, в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию о переходе футболиста в «Гвадалахару».

«Это выдумки», — сказал Курти «СЭ».

Ранее мексиканский журналист Рауль Орвананьос сообщил, что Чавес перейдет из «Динамо» в «Гвадалахару». По данным WDeportes, хавбек уже даже приобрел недвижимость в штате Халиско (Мексика), где базируется клуб.

Чавес выступает за бело-голубых с лета 2023 года. В текущем сезоне на его счету 2 гола и голевая передача в 17 матчах во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.