Агент Чавеса ответил на вопрос о процессе перехода игрока в «Динамо»

Агент мексиканского полузащитника Луиса Чавеса Клаудио Курти рассказал «СЭ» о ходе переговоров по трансферу игрока в «Динамо».

«Если ли какой-то прогресс в переходе Чавеса в «Динамо»? На следующей неделе все станет яснее», — сказал Курти «СЭ».

18 июля «СЭ» сообщал, что «Динамо» договорилось о трансфере Чавеса за 6,5 миллиона евро.

По информации «СЭ», соглашение бело-голубых с полузащитником будет рассчитано на четыре года.

В субботу, 22 июля «Пачука» выступила с заявлением, в котором сообщила, что Чавес покинет команду на правах свободного агента, самостоятельно заплатив компенсацию за свой уход. В мексиканском клубе объяснили, что не могут проводить какие-либо финансовые операции с российскими клубами из-за санкций, направленных в адрес России.

Чавес выступает за «Пачуку» с июля 2019 года, на его счету 14 голов и 12 результативных передач в 143 матчах за команду. Также у 27-летнего хавбека 3 гола в 24 играх за сборную Мексики.