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Сегодня, 20:33

Агент Чавеса подтвердил наличие принципиальной договоренности с «Динамо» по трансферу игрока

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент полузащитника «Пачуки» Луиса Чавеса Клаудио Курти в комментарии для «СЭ» рассказал о ходе переговоров по трансферу игрока в «Динамо».

«Да, между «Динамо» и «Пачукой» достигнута принципиальная договоренность о переходе Чавеса», — сказал Курти «СЭ».

Ранее «СЭ» стало известно, что «Динамо» договорилось с «Пачукой» о приобретении футболиста за 6,5 миллиона евро. При этом опция выкупа 27-летнего центрального полузащитника — 7 миллионов евро.

Ожидается, что Чавес прилетит в Москву 21 июля.

ФК Динамо (Москва)
ФК Пачука
Луис Чавес
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