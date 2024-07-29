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Сегодня, 10:26

Агент Чавеса сообщил, что футболист сможет сыграть против «Спартака»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Клаудио Курти, агент полузащитника «Динамо» Луиса Чавеса ответил «СЭ» на вопрос о том, сможет ли футболист принять участие в матче группового этапа FONBET Кубка России против «Спартака».

После возвращения из расположения сборной Мексики, выступавшей на Кубке Америки, 28-летний мексиканец еще не играл за бело-голубых.

«Луис невероятно счастлив в «Динамо». Его состояние? Конечно, против «Спартака» он сможет провести на поле какое-то количество времени», — сказал Курти «СЭ».

Игра между «Динамо» и «Спартаком» пройдет 31 июля и начнется в 18:30 мск.

Луис Чавес
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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