Агент Чавеса сообщил, что футболист сможет сыграть против «Спартака»

Клаудио Курти, агент полузащитника «Динамо» Луиса Чавеса ответил «СЭ» на вопрос о том, сможет ли футболист принять участие в матче группового этапа FONBET Кубка России против «Спартака».

После возвращения из расположения сборной Мексики, выступавшей на Кубке Америки, 28-летний мексиканец еще не играл за бело-голубых.

«Луис невероятно счастлив в «Динамо». Его состояние? Конечно, против «Спартака» он сможет провести на поле какое-то количество времени», — сказал Курти «СЭ».

Игра между «Динамо» и «Спартаком» пройдет 31 июля и начнется в 18:30 мск.