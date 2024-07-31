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Сегодня, 18:25

Агент Челиковича объяснил, почему защитник «Ахмата» ушел в аренду в «Панетоликос»

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
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Агент защитника «Ахмата» Ясмина Челиковича Младен Ратковица объяснил, почему футболист покинул команду и перешел в «Панетоликос» на правах годичной аренды.

«Мы поняли, что в этом сезоне у Ясмина будет не так много игрового времени. В концовке прошлого сезона «Ахмат» показывал хорошую игру, но Челикович не играл. Так что было принято решение об аренде в «Панетоликос». Это аренда до конца сезона с опцией выкупа. Если греки его не выкупят, Ясмин вернется в «Ахмат», у него действующий контракт с клубом. Зависит от того, как он проявит себя в Греции», — приводит слова Ратковицы «РБ Спорт».

25-летний босниец будет выступать в греческом клубе на правах аренды с правом выкупа.

В сезоне-2023/24 Челикович сыграл 29 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и получил 4 желтые карточки.

Источник: РБ Спорт
ФК Ахмат
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