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Сегодня, 11:26

Агент Челиковича рассказал, что футболист восстановился после травмы

Виктория Кравченко
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Футбольный агент Младен Ратковица заявил, что защитник «Ахмата» Ясмин Челикович пропустил три матча из-за травмы. 25-летний босниец принял участие в матче 24-го тура против «Балтики» (1:7), после чего на поле не выходил.

«У Ясмина легкая травма, из-за которой он пропустил три матча. Но сейчас Челикович уже восстановился и против «Краснодара» не вышел по решению тренерского штаба. Челикович провел 29 матчей в этом сезоне. Сейчас наступил момент, когда он не играет. Ничего страшного. Надеюсь, до конца сезона вернется в стартовый состав. В то же время команда начала побеждать, а победный состав не меняют. Ясмину нужно подождать своего шанса», — цитирует Ратковица «РБ Спорт».

В этом сезоне Челикович провел за «Ахмат» 29 матчей и забил 1 мяч. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-chelikovicha-yasmin-ne-igral-iz-za-travmy-no-uzhe-vosstanovilsya/
ФК Ахмат
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