Агент Челиковича заявил, что у футболиста не было сомнений по поводу приезда в Россию

Футбольный агент Младен Ратковица прокомментировал трансфер боснийского защитника Ясмина Челиковича в «Ахмат».

«Я бы не сказал, что это была тяжелая сделка, разве что какое-то время отняло обсуждение опции на выкуп, также речь шла о том, будет ли это аренда или полноценный трансфер. В итоге остановились на аренде, полагаю, это лучший вариант для всех сторон. Ясмин рад, что ему удалось перейти в такой клуб, как «Ахмат», — приводит «РБ Спорт» слова Ратковицы.

По словам агента, у футболиста нет опасений, что после выступлений в России ему может быть закрыта дорога в сборную своей страны.

«У него не было ни единого сомнения перед трансфером в «Ахмат» и приездом в Россию. В клубе есть несколько балканских ребят, он все с ними обсудил, обо всем их расспросил и услышал только хорошее. Так что у него даже и мыслей не возникало о том, чтобы не ехать», — добавил он.

«Ахмат» арендовал 24-летнего Челиковича у клуба «Тузла Сити» до конца сезона-2023/24 с правом выкупа. В минувшем сезоне защитник провел 37 матчей за «Тузлу Сити» и отметился 4 голами.

В первом туре нового сезона РПЛ «Ахмат» встретится с «Крыльями Советов». Матч между командами пройдет 22 июля.