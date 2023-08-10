Агент Чистякова исключил участие защитника «Зенита» в матче с «Факелом»

Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова сообщил, что футболист из-за травмы не готов сыграть с «Факелом» в матче четвертого тура РПЛ.

«Наверное, Дима не готов будет к матчу с «Факелом». Он не до конца восстановился от травмы. Чистяков себя чувствует намного лучше, но вы понимаете, что ни у кого нет желания выйти и усугубить травму. Поэтому лучше до конца долечиться», — приводит слова Талаева Metaratings.ru.

Чистяков получил повреждение в первом тайме матча 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1). На 17-й минуте вместо него на поле вышел новичок сине-бело-голубых Страхиня Эракович.

«Зенит» примет «Факел» в матче четвертого тура РПЛ 13 августа. Начало — в 17:30 по мск.