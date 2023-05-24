Агент Чистякова назвал Алипа очень сильным защитником

Андрей Талаев, агент 29-летнего центрального защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, высказался об игре конкурента — 23-летнего казахстанца Нуралы Алипа.

«Мое мнение — очень сильный защитник, который способен играть в составе «Зенита». А уходить или нет — должен сам решать», — приводит слова Талаева Legalbet.kz.

В этом сезоне Алип провел 11 матчей за «Зенит» во всех турнирах и получил две желтые карточки. В 2023 году защитник вышел в основе в матчах 27-го и 28-го туров РПЛ — после досрочного выигрыша «Зенитом» чемпионства в 26-м туре.